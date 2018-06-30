ورسمت صورة رونالدو في مبنى من ثلاثة طوابق خلف فندق رمادا للترحيب بأفضل لاعب في العالم خمس مرات عندما شاركت البرتغال في كأس القارات 2017.

وواجهت سلطات المدينة موقفا محرجا في ظل توجه منتخب الأرجنتين للإقامة في الفندق نفسه استعدادا لمواجهة فرنسا في دور الستة عشر يوم السبت مما يعني أن ميسي قد يرى صورة رونالدو من غرفته.

ولتجنب الجدل والتكهنات بشأن الانحياز في ظل الصراع المستمر بين الاثنين على لقب أفضل لاعب في العالم فوضت المدينة فنانين لرسم صورة أخرى لميسي أفضل لاعب في العالم خمس مرات أيضا.

ويحتشد مشجعون خارج الفندق بالفعل قبل ساعات من وصول ميسي وفريقه.