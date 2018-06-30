وأوضح كولينا خلال مؤتمر صحفي أن مرحلة المجموعات في المونديال، التي تضمنت 48 مباراة، شهدت مراجعة 335 حالة تحكيمية، بمعدل 7 حالات تقريبا في المباراة الواحدة، تدخلت تقنية الفيديو في 17 حالة منها فقط.

وتم مراجعة 14 حالة من هذه الحالات الـ 17 من قبل حكم الساحة بنفسه في الملعب، و3 حالات فقط من فريق التحكيم المعتمد للتقنية.

وأشار كولينا أن الحكام اتخذوا بالفعل قرارات صحيحة في 95% من الحالات بدون الحاجة للاستعانة بالتقنية، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو ارتفعت النسبة إلى 99.3% بعد تصحيح 14 قرارا.

وصرح كولينا خلال المؤتمر الصحفي قائلا " أكدنا مرارا أن تقنية الفيديو لا تعني الكمال، ربما لا يزال هناك أخطاء، لكن لنتفق أن نسبة النجاح التي تصل إلى 99.3% هي نسبة قريبة جدا من الكمال".