وبدا الأمر كما لو أن اللاعبة التشيكية تسيطر على مجريات اللعب وتعافت من خسارة المجموعة الأولى قبل ان تتمكن سابالينكا من استعادة زمام الأمور لتحسم المباراة 6-3 و2-6 و7-6.

وبهذا الفوز الأول على منافسة تحتل أحد المراكز العشرة الأولى في تصنيف لاعبي التنس المحترفات فإن سابالينكا ستواجه البولندية أغنيشكا رادفانسكا البطلة السابقة التي تغلبت على اللاتفية ايلينا أوستابنكو.

وفي وقت سابق، فازت الدنمركية كارولين وزنياكي المصنفة الأولى على الاسترالية اشلي بارتي 6-4 و6-3.

وفي منافسات الرجال تأهل ماركو تشيكيناتو، الذي بلغ قبل نهائي فرنسا المفتوحة على نحو مفاجئ، للدور قبل النهائي بعد الفوز 5-7 و6-3 و6-2 على الاسترالي جون ميلمان.

وسيواجه اللاعب الإيطالي منافسه السلوفاكي لوكاس لاتسكو الذي أنهى آمال البريطاني كاميرون نوري المشارك ببطاقة دعوة.

وخرج الكندي دينيس شابوفالوف المصنف الثالث امام الالماني ميشا زفيريف على الرغم من ان النتيجة لم تكن مفاجئة بالنظر الى تفوق زفيريف على الملاعب العشبية.

وسيواجه زفيريف اما المرشح المحلي كايل ادموند او ميخائيل كوكوشكين في الدور قبل النهائي.