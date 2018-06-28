ودخلت بلجيكا وإنجلترا المباراة وهما على المسافة ذاتها بست نقاط لكل منهما بعد فوزهما على بنما وتونس في الجولتين السابقتين، مع أفضلية نقاط اللعب النظيف لصالح إنجلترا لتساويهما حتى في فارق الأهداف والأهداف المسجلة.

وفي ظل هذا الواقع، خاض المنتخبان المباراة بتشكيلتين رديفتين إلى حد كبير، إذ أجرت إنجلترا 8 تغييرات مقابل 9 لبلجيكا التي حسمت المواجهة وتصدرت المجموعة بفضل هدف رائع للاعب مانشستر يونايتد السابق وريال سوسييداد الإسباني الحالي يانوزاي، الذي افتتح سجله التهديفي مع "الشياطين الحمر" في مشاركته التاسعة بقميص المنتخب.

وبتصدرها المجموعة، تجنبت بلجيكا مواجهة كولومبيا في ثمن النهائي، وستلتقي الاثنين في روستوف مع اليابان التي حلت ثانية في المجموعة الثامنة، بعد خسارتها الخميس أيضا أمام بولندا (صفر-1)، فيما تلعب إنجلترا، الثلاثاء، في موسكو مع المنتخب الأميركي الجنوبي الذي تأهل بفوزه الحاسم على السنغال (1-صفر).

فوز تونسي بعد 40 عاما

وفي المباراة الثانية كانت بنما في طريقها إلى تحقيق فوز تاريخي في مشاركتها الأولى عندما تقدمت بهدف سجله مدافع تونس ياسين مرياح خطأ في مرماه (33)، لكن تونس قلبت الطاولة في الشوط الثاني بتسجيلها هدفين عبر فخر الدين بن يوسف (51) ووهبي الخزري (66).

وهو الفوز الثاني لتونس في النهائيات، الأول منذ تغلبها على المكسيك 3-1 في مشاركتها الأولى، ومباراتها الأولى في مونديال 1978 في الأرجنتين، وكان وقتها الأول لمنتخب عربي وأفريقي. ومنذ ذاك الفوز، حققت تونس 4 تعادلات وخسرت 9 مرات قبل أن تجدد الموعد مع الفوز.

وأجرى المدرب التونسي نبيل معلول 6 تعديلات على التشكيلة التي منيت بخسارة قاسية أمام بلجيكا (2-5).

وأمام إصابة حارسي المرمى معز حسن (المباراة الاولى) وفاروق بن مصطفى (الثانية)، اضطر معلول للدفع بالحارس الثالث أيمن المثلوثي.

وفرض المنتخب التونسي سيطرته على أغلب مجريات المباراة، بيد أنه فشل في ترجمتها إلى أهداف وانتظر حتى الشوط الثاني ليجهز على خصمه.

دور الـ16

وبصعود منتخبي بلجيكا وإنجلترا إلى دور الـ16، تكتمل ملامح لقاءات الدور الثاني بمونديال روسيا، الذي ينطلق السبت بعد يوم خال من المباريات.

وتقام مباريات دور الـ16 وفق الجدول التالي:

السبت: فرنسا ضد الأرجنتين.. وأوروغواي ضد البرتغال.

الأحد: إسبانيا ضد روسيا.. وكرواتيا ضد الدنمارك.

الاثنين: البرازيل ضد المكسيك.. وبلجيكا ضد اليابان.

الثلاثاء: السويد ضد سويسرا.. وكولومبيا ضد إنجلترا.