ويقيم المنتخب الأرجنتيني في كازان استعدادا لمباراته الصعبة أمام المنتخب الفرنسي، السبت، في مواجهة دور الـ16 بمونديال روسيا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، توجد رسمة جدارية ضخمة للنجم كرستيانو رونالدو "غامزا"، في مواجهة مدخل فندق "رامادا إن" الذي يقيم فيه ميسي ورفاقه.

ورسم فنان روسي اللوحة الجدارية الصيف الماضي عند مشاركة البرتغال ورونالدو في كأس القارات.

وستواجه الأرجنتين فرنسا، فيما تلتقي البرتغال بالأوروغواي مساء نفس اليوم، على أن يلتقي المنتخبان الفائزان بربع النهائي، مما يعني أن "المواجهة الجدارية" قد تصبح "حقيقية" إذا فاز كلا المنتخبين.