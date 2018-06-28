وفشل "الفراعنة" في تحقيق أي نقطة خلال مشاركتهم المتواضعة في المونديال، التي تأتي بعد 28 عاما من آخر ظهور لهم، حيث خسروا جميع لقاءاتهم أمام أوروغواي صفر-1 ثم أمام روسيا 1-3، وأخيرا من السعودية 1-2.

وبات المنتخب المصري محصورا بين المركزين 31 أو 32، من أصل 32 منتخبا مشاركا في البطولة، وهو ترتيب يزيد إحباط جماهيره غير الراضية عن النتائج أو الأداء.

وسيتحدد الترتيب النهائي لمصر بعد نهاية مباراة تونس وبنما، المنتخبين الوحيدين اللذين لم يحققا أي نقاط في البطولة حتى الآن إلى جانب مصر.

وفي حال انتهاء اللقاء المقرر الخميس بالتعادل، ستقبع مصر في المركز الأخير بالبطولة، أما في حال فوز أحدهما فسوف تفصل الأهداف وحدها الاشتباك بين المنتخب الخاسر ومصر، في صراع المركزين 31 و32.