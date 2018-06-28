وبخروج السنغال بفارق البطاقات الصفراء من المجموعة الثامنة، الخميس، تأكدت عدم مشاركة أي منتخب أفريقي في دور الـ16 من النسخة المونديالية الروسية.

وفشلت كل من مصر وتونس والمغرب ونيجيريا والسنغال في التأهل للدور المقبل، وهي سابقة أولى في النسخ التسع الأخيرة من كأس العالم، حيث عادة ما يمثل القارة منتخب واحد على الأقل في الأدوار الإقصائية.

وبدأ تطبيق نظام دور الـ16 في مونديال 1986 بالمكسيك، ومنذ هذه النسخة، لم تغب المنتخبات الأفريقية عن الدور الثاني.

وصعدت المغرب إلى دور الـ16 عام 1986، والكاميرون في 1990، ونيجيريا عامي 1994 و1998، والسنغال عام 2002، وغانا عامي 2006 و2010، وأخيرا الجزائر في 2014.

ومن ناحية أخرى، سيشهد دور الـ16 مشاركة 10 منتخبات أوروبية، وهو الرقم القياسي للقارة، الذي تكرر أكثر من مرة في بطولات سابقة.

وسيمثل قارة آسيا منتخب واحد فقط هو اليابان، فيما سيمثل قارة أميركا الجنوبية 4 منتخبات هي البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وكولومبيا، بينما ستمثل المكسيك منطقة أميركا الشمالية والوسطى.