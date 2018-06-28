ويوقع الدولي الإنجليزي لاعب مانشستر يونايتد سابقا، عقدا مدته سنتين ونصف السنة، وتصل قيمته بحسب تقارير صحافية إلى 13 مليون دولار أميركي.

وتحدثت صحيفة "واشنطن بوست" عن موافقة نادي "دي سي يونايتد" على دفع بدل انتقال لنادي إيفرتون الإنجليزي للحصول على خدمات اللاعب البالغ صاحب الـ32 عاما.

ولن يتمكن روني من اللعب لفريقه الجديد متذيل ترتيب المنطقة الشرقية، قبل فتح باب انتقالات اللاعبين في الدوري الأميركي اعتبارا من 10 يوليو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن "دي سي يونايتد" يأمل التحاق روني بصفوفه ومشاركته التمارين اعتبارا من نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يخوض اللاعب 20 مباراة في الدوري هذا الموسم.

ويحمل روني الرقم القياسي لعدد الأهداف مع المنتخب الإنجليزي، إذ سجل 53 هدفا في 119 مباراة دولية خاضها بين عامي 2003 و2016.

وبرز روني في مطلع الألفية الثالثة مع إيفرتون وهو لم يزل في عمر 16 عاما، وانضم إلى يونايتد في صيف عام 2004، قبل أن يعود إلى فريقه الأول في صيف 2017.