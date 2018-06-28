وودعت ألمانيا المونديال بعد الهزيمة المفاجئة منالفريق الآسيوي بنتيجة 0-2 ضمن منافسات المجموعة السادسة، وهي المرة الأولى التي تغادر فيها ألمانيا من الدور الأول للمونديال منذ 80 عاما.

ونشرت حسابات على موقع "تويتر" صورا لخريطة تحركات نوير خلال المباراة الكارثية للمانشافت، التي أظهرت أن "الحارس القشاش" لمس الكرة بشكل مبالغ فيه خارج منطقة الجزاء، وكأنها خريطة للاعب دفاع أو وسط.

وتسبب نوير بالهدف الكوري الثاني، عندما تقدم لمنطقة المنتخب الكوري، وفقد الكرة عند محاولته مراوغة أحد اللاعبين، ليسجل هيونغ مين سون الهدف الثاني في المرمى الخالي بسهولة، ويقضي رسميا على حلم المنتخب الألماني.

ورغم خطأ نوير الفادح، استطاع الحارس الألماني الخروج وقطع الكرات من المهاجمين الكوريين في عدة مرات خلال اللقاء.

ولطالما أثار أسلوب نوير في الخروج من مرماه والمساهمة في بناء الهجمات الجدل، وتسبب في لقطات مهارية أو أخطاء فادحة، لكنه بالتأكيد لم يسعف المنتخب الألماني هذه المرة.