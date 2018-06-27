وقال لوف في مؤتمر صحفي: "من المبكر بالنسبة الي ان أجيب الآن" عن سؤال عما إذا كان سيتخلى عن المنصب الذي يتولاه منذ 2006، مضيفا: "سأحتاج الى ساعات لرؤية الأمور بوضوح، خيبة الأمل عميقة جدا".

وأضاف: "علينا أن نجري مشاورات غدا، سنرى كيف ستجري الأمور".

وكان الاتحاد الألماني مدد في مايو الماضي، عقد لوف (58 عاما) حتى كأس العالم 2022، وكشف رئيسه راينهارد غريندل في تصريحات نشرتها وسائل إعلام ألمانية الأربعاء، أن الاتحاد لن يقيله أيا تكن النتيجة التي يحققها المنتخب في المونديال الروسي.

وخرج المنتخب الألماني من الدور الأول لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1938، علما أن نظام تلك النسخة من البطولة كان يقضي بخروج المغلوب، ولم يكن يقام كما راهنا بمجموعة من أربعة منتخبات.

وقال لوف: "هذه خيبة أمل هائلة بالنسبة إلينا. كان ثمة صمت قاتل في غرفة تبديل الملابس (..) تهانينا لمنافسينا، السويد والمكسيك".

وأضاف: "أقصينا بشكل مستحق من البطولة (..) أتيحت لنا فرص عدة للتسجيل، إلا أننا لم نكن قادرين على فرض الهدف".