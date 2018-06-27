وفتح الاتحاد القاري تحقيقا في أوضاع النادي المالية، لتحديد مدى توافقها مع قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال اليويفا في بيان: "تم استبعاد النادي من المشاركة في أي مسابقة أوروبية سيتأهل إليها في الموسمين المقبلين".

وتأهل ميلان للدوري الأوروبي الموسم المقبل، لذلك سيحظر عليه المشاركة في هذه البطولة، مما يزيد من إحباط جماهير الفريق الذي مُني بإحباطات متتالية خلال السنوات الأخيرة، محليا وأوروبيا.

وطبقا للوائح الاتحاد الأوروبي يواجه أي ناد أوروبي ينفق أكثر من إيراداته عقوبات محتملة، من بينها في بعض الحالات حرمانه من المنافسات.

ورفض الاتحاد القاري التماسا من ميلان في ديسمبر الماضي عقب شراء رجل الأعمال الصيني لي يونغ هونغ النادي من شركة "فينينفست" الإيطالية القابضة، التي تملكها عائلة رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني.