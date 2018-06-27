وتقسم الفرق المتأهلة إلى جهتين، بحيث يصل فريق واحد من كل جهة إلى المباراة النهائية يوم 15 يونيو.

ويبدو أن ترتيب المجموعات سينتج عنه جهة تضم كل الفرق الكبيرة مثل الأرجنتين وفرنسا والبرتغال والبرازيل والمكسيك وكولومبيا وإنجلترا، بعد المفاجأة المدوية بخروج ألمانيا.

ومن الناحية الأخرى، سيضم القسم الثاني منتخبات مجتهدة مثل كرواتيا والسويد واليابان.

وتبقى الأمور غير مؤكدة إلى هذه اللحظة، وتعتمد على ترتيب المجموعات الأخيرة، لكن من المرجح صدارة البرازيل وإنجلترا وكولومبيا.

ومن المفارقات الطريفة أن الخاسر من مباراة إنجلترا وبلجيكا في الجولة الأخيرة من المجموعة السابعة، سيوضع في القسم "الأسهل"، أما الفائز فسيتصدر المجموعة وينضم للقسم المليء "بعمالقة" المنتخبات، مما ينبئ بمباراة "غريبة" قد يطمح فيها الفريقان بالهزيمة.

ويرشح المحللون مواجهة متصدر المجموعة السابعة للمنتخب الكولومبي العنيد في الدور المقبل، الذي يتوقع أن يخطف المركز الثاني في المجموعة الثانية، كما قد يواجه البرازيل في ربع النهائي.

وتكرر سيناريو القسمين القوي والضعيف في البطولات السابقة، حيث وقعت البرازيل مع فرنسا وألمانيا وكولومبيا وأروغواي في قسم صعب بمونديال 2014، فيما وقعت الأرجنتين مع هولندا وكوستاريكا واليونان وبلجيكا في القسم الأسهل.

وتختتم مباريات دور المجموعات مساء الخميس، حيث ستتحدد المواجهات الحاسمة بدور الـ16.