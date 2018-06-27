وينتظر المنتخب موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للاستعانة بحارس الترجي معتز بن شريفية، بعد إصابة الحارس الأساسي معز حسن ، المحترف في صفوف نادي شاتورو الفرنسي، في كتفه خلال المباراة الأولى ضد إنجلترا (1-2).

ثم أصيب بديله فاروق بن مصطفى (المحترف في نادي الشباب السعودي) أثناء التمرينات بحسب ما أكد طبيب المنتخب سهيل الشملي.

وكشف الشملي مساء الثلاثاء في الحساب الرسمي للاتحاد التونسي على موقع فيسبوك أن بن مصطفى سيغيب عن لقاء بنما "لإصابة طفيفة في ركبته، وهو بحاجة للراحة بين 7 و10 أيام".

وفي ظل إصابة حسن وبن مصطفى، لم يتبق في التشكيلة التونسية سوى الحارس التاريخي للمنتخب أيمن المثلوثي (33 عاما و71 مباراة دولية)، مما دفع الاتحاد للاستعانة ببن شريفية الذي سيلتحق بالمنتخب مساء الأربعاء.

ووجه الجمهور التونسي الكثير من الانتقادات للمنتخب على خلفية الإصابات العديدة التي تعرض لها لاعبو المدرب نبيل معلول، مشككين بجدية الاستعدادات البدنية لحدث كبير مثل كأس العالم، لاسيما أن فترة التحضيرات تزامنت مع شهر رمضان.

وتفتقد تونس في مباراتها الأخيرة ضد بنما جهود ديلان برون (غنت البلجيكي) وصيام بن يوسف (قاسم باشا التركي) اللذين تعرضا للإصابة ضد بلجيكا (2-5) وخرجا من المباراة السبت.

لكن الاتحاد التونسي أكد، الثلاثاء، أن اللاعبين استعدوا بدنيا بشكل جيد، مشيرا الى أن إصابة هذين اللاعبين "تتعلق بمشكلة في الأربطة وكدمة".

وحسمت بلجيكا وإنجلترا بطاقتي المجموعة السابعة إلى الدور ثمن النهائي بفوزهما على تونس وبنما اللذين يخوضان مواجهة هامشية، الخميس.