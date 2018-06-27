وقالت صحيفة "سبورت" إن ريال مدريد سيحصل على 200 مليون يورو مقابل بيع أسينسيو إلى ليفربول الإنجليزي، وهي رغبة رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي لعقد نيمار في باريس سان جرمان 300 مليون يورو، مما يعني أن بيع أسينسيو سيمول ثلثي الصفقة.

ويعد أسينسيو من أكثر المواهب الشابة "المطلوبة" في أوروبا، وذلك بعد مشاركاته الفعالة في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، بالرغم من صغر سنه (22 سنة).

وقالت أنباء صحفية إن ليفربول مستعد لشراء النجم الإسباني مقابل 180 مليون يورو.

وعندما سئل عن الموضوع، بعد مباراة المنتخب الإسباني أمام المغرب قبل أيام، قال أسينسيو: "ليفربول؟ عندما ينتهي كأس العالم سنتحدث في تلك الأمور. الآن التركيز على المنتخب".