ومع استمرار تألق أفضل لاعب في العالم بمونديال روسيا بعمر 33 عاما، نشر موقع "بزنس إنسايدر" تقاليد قائد منتخب البرتغال، والنظام الذي يتبعه أيام المباريات المهمة.

ويقول الموقع: "بعد النوم لمدة 8 ساعات، يحرص رونالدو على شرب كميات كبيرة من الماء خلال يوم المباراة، للحفاظ على ترطيب الجسم".

ويتناول نجم ريال مدريد الإسباني وجبات خفيفة أساسها البروتين والقمح يوم المباراة، كما يستمع للموسيقى قبل دخول الملعب.

ويقول الإنجليزي واين روني، زميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن "الدون" ينظر لنفسه في المرآة ويبدأ بتحفيز نفسه بعد ارتداء قميص وحذاء اللعب.

أما بعد المباراة، فيفضل رونالدو تناول وجبة في الملعب قبل المغادرة، عادة ما تتكون من البيتزا والفواكه، قبل أن يأخذ حماما باردا وآخر ساخنا، ثم يسبح لمدة 20 دقيقة.

وتساعد السباحة النجم البرتغالي على التعافي من أي ضربات أو إصابات في المباراة، كما تمكنه من الاسترخاء واسترجاع أحداث المباراة بهدوء، وفقا للموقع.

وسجل رونالدو 4 أهداف في مونديال روسيا خلال مرحلة المجموعات، حيث بدا في أوج تألقه باستثناء إهدار نادر لركلة جزاء في مباراة إيران، لكنه أمام مهمة صعبة متمثلة في قيادة منتخب بلاده بمواجهة أوروغواي، السبت، بدور الـ16.