رقم قياسي إيطالي

وأكد رئيس ميدياسيت، فيديلي كونفالونييري، في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين في ضواحي ميلانو "تسجل بطولة كأس العالم أفضل مستويات الحضور الجماهيري في الأعوام العشرين الأخيرة، وهي أفضل حتى الآن من مونديال 2014 الذي شاركت فيه إيطاليا".

وشاهد حوالي 4 ملايين مشاهد كمعدل أول 36 مباراة، مقابل 3.5 مليون شخص في 2014، عندما تم بث البطولة عبر شبكتي راي وسكاي بحسب كونفالونييري، مشيرا الى ان معدل حصة الشبكة من السوق بلغ 26 بالمئة.

وتابع "العائدات الإعلانية تتخطى التوقعات بكثير"، في إشارة إلى أنه "أول حدث رياضي تتخطى فيه الإيرادات الإعلانية القيمة الصافية لشراء حقوق البث".

وفشل منتخب إيطاليا المتوج باللقب 4 مرات بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد خسارته، أمام السويد صفر-1 وتعادلها معها صفر-صفر في الملحق الأوروبي.