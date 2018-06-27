وظهر اللاعب الذي قاد فريقه إلى التتويج بكأس العالم سنة 1986، محاطا بأفراد الطاقم الطبي، لكن صحيفة "لانسيون" الأرجنيتينية، قالت إن مارادونا كان يستطيع الكلام بشكل طبيعي وغادر الملعب في مدينة سان بطرسبرغ بعد دقائق.

وأوضح مارادونا أنه بصحة جيدة، قائلا إنه أحس بألم في العنق بعد متابعة الشوط الأول، ولما اطلع الأطباء على وضعه نصحوه بالعودة إلى البيت لأخذ قسط من الراحة لكنه رفض الذهاب.

وأثار مارادونا انتباها واسعا في مباراة نيجيريا بعدما تفاعل بحركة أصابع نابية مع تقدم المنتخب الأرجنتيني في المباراة.

والتقطت الكاميرات صورا لمارادونا (57 عاما) وهو يحتفل بهدف التقدم الذي سجله ميسي في الدقيقة 14 بهستيرية.

وتسبب الحماس الزائد الذي وصل إلى حد تدخل مرافقيه للإمساك به وتجنب سقوطه من فوق الحاجز الزجاجي للمنصة، بحالة من الإعياء.

وشوهد مارادونا وهو يمشي بمساعدة شخص قاده إلى مقصورة كبار الشخصيات لتهدئة أعصابه خلال الإستراحة بين الشوطين. وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وبحسب موقع صحيفة "أولي" الرياضية الأرجنتينية، عانى مارادونا من "ارتفاع ضغطه" ما تسبب له "بألم في عنقه"، قبل أن يتلقى العلاج ويعود إلى مكانه، حيث أصيب بالاكتئاب مجددا بعدما نجحت نيجيريا في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء.

إلا أن مارادونا فرح بطريقة مجنونة بعد هدف الإنقاذ الذي سجله ماركوس روخو قبل 4 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي ما سمح لبلاده باللحاق بكرواتيا إلى ثمن النهائي.