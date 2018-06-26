واتهم العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الفريقين "بالتلاعب" والاتفاق على التعادل، خلال وقت المباراة.

وواجه الفريقان صافرات استهجان من الجماهير في استاد لوجنيكي بموسكو، بعد أداء باهت أسفر عن أول تعادل سلبي في البطولة.

وظهر لاعبو الفريقان بشكل "متساهل" في الدقائق العشر الأخيرة، حيث تبادل المدافعين الكرة من دون أي ضغط من هجوم المنتخب الآخر، مما أثار استياء الجماهير الحاضرة في موسكو.

ووصف الكثيرون المباراة "بالأسوأ" في المونديال حتى الآن.

وضمنت النتيجة تأهل فرنسا والدنمارك معا إلى دور الـ16 بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني بالمجموعة الثالثة، فيما خرج منتخبا بيرو وأستراليا من المونديال.

وساهم انتصار بيرو بنتيجة 2-0 على أستراليا في استرخاء فرنسا والدنمارك، إذ إن هزيمة أستراليا ضمنت للدنمارك التأهل، مما جعلها "متراجعة" في اللقاء، مثلها مثل فرنسا التي تأهلت كمتصدرة من دون أي هزيمة.