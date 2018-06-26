وتتصدر كرواتيا المجموعة برصيد 6 نقاط، تليها نيجيريا في المركز الثاني بـ3 نقاط، فيما تحل أيسلندا والأرجنتين في المركزين الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

ويحتاج منتخب "راقصي التانغو" إلى الفوز على نيجيريا مع تعثر أيسلندا بالتعادل أو الخسارة أمام كرواتيا، في المباراة التي تقام بالتوقيت ذاته، أما تعادل نيجيريا أو خسارتها فيصعد بها إلى دور الـ16 ويطيح الأرجنتين خارج البطولة.

ويبدأ المنتخب الأرجنتيني المباراة بتشكيلة مكونة من: فرانكو أرماني (حارس مرمى)، غابريل ميركادو، نيكولاس أوتامندي، ماركوس روخو، نيكولاس تاغليافيكو (مدافعون)، إنزو بيريز، خافير ماسكيرانو، إيفر بانيغا (لاعبو وسط)، ليونيل ميسي، أنخيل دي ماريا، غونزالو هيغواين (مهاجمون).

أما منتخب نيجيريا فيخوض اللقاء بالتشكيلة الآتية: فرانسيس أوزوهو (حارس مرمى)، ليون بالوغن، وليام تروست إيكونغ، كينيت أوميرو (مدافعون)، فيكتور موزيس، أوغينيكارو إيتوبو، جون أوبي ميكيل، ولفريد نديدي، براين إيدو (لاعبو وسط)، كيليتشي إيهيناتشو، أحمد موسى (مهاجمان).

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الحكم التركي كونيت تشاكر يطلق صافرة انطلاق المباراة المرتقبة.