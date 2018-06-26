وتتصدر كرواتيا المجموعة برصيد 6 نقاط، تليها نيجيريا في المركز الثاني بـ3 نقاط، فيما تحل أيسلندا والأرجنتين في المركزين الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

ويحتاج منتخب "راقصي التانغو" إلى الفوز على نيجيريا مع تعثر أيسلندا بالتعادل أو الخسارة أمام كرواتيا، في المباراة التي تقام بالتوقيت ذاته، أما تعادل نيجيريا أو فوزها فيصعد بها إلى دور الـ16 ويطيح الأرجنتين خارج البطولة.

ويبدأ المنتخب الأرجنتيني المباراة بتشكيلة مكونة من: فرانكو أرماني، غابريل ميركادو، نيكولاس أوتامندي، ماركوس روخو، نيكولاس تاغليافيكو، إنزو بيريز (كريستيان بافون)، خافير ماسكيرانو، إيفر بانيغا، ليونيل ميسي، أنخيل دي ماريا، غونزالو هيغواين.

أما منتخب نيجيريا فيخوض اللقاء بالتشكيلة الآتية: فرانسيس أوزوهو، ليون بالوغون، وليام تروست إيكونغ، كينيت أوميرو، فيكتور موزيس، أوغينيكارو إيتوبو، جون أوبي ميكيل، ولفريد نديدي، براين إيدو، كيليتشي إيهيناتشو (أوديون إيغالو)، أحمد موسى.

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محاولات أرجنتينية عشوائية للهجوم ولاعبو نيجيريا يغلقون كل الطرق أمام ميسي ورفاقه.

ق63: بطاقة صفراء لبانيغا هي الثالثة في المباراة.. لاعبو الأرجنتين يلجأون للعنف في حال فقدان الكرة.

ق60: كريستيان بافون يحل بديلا لإنزو بيريز في محاولة لاستعادة التوازن في نصف ملعب الأرجنتين التائه.

ارتباك كبير في صفوف الأرجنتين بمن فيهم ميسي ودي ماريا.

ق58: موسى ينطلق في هجمة مرتدة نيجيرية سريعة تشكل خطورة كبيرة على مرمى الأرجنتين لكن تنتهي بسلام.

النتيجة الحالية تؤهل نيجيريا إلى دور الـ16 رفقة كرواتيا وتطيح الأرجنتين بصرف النظر عن نتيجة لقاء كرواتيا وأيسلندا.

ق50: فيكتور موزيس يسدد بثقة ويتعادل لنيجيريا من ركلة جزاء.

ق49: ركلة جزاء لنيجيريا وبطاقة صفراء لماسكيرانو بعد تدخل عنيف مع بالوغون.

بداية الشوط الثاني.. الأرجنتين مطالبة بتعزيز تقدمها لتأمين مرورها إلى دور الـ16 ونيجيريا تكشف عن نواياها الهجومية بإخراج إيهيناتشو غير الموفق الذي ترك موقعه لأوديون إيغالو.

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نهاية الشوط الأول.. الأرجنتين متقدمة بهدف نظيف وأيسلندا متعادلة مع كرواتيا بلا أهداف.. نتيجتان تؤهلان "راقصي التانغو" في حال استمرارهما لنهاية المباراتين.

ق44: إيهيناتشو يتعرض لإصابة قوية في الرأس بعد تدخل عنيف من روخو داخل منطقة الجزاء وحكم اللقاء يأمر باستئناف اللعب.

ق37: نيجيريا تغلق خطوط الملعب أمام هجوم منظم للاعبي الأرجنتين، المطالبين بتسجيل الثاني تحسبا لأي مفاجآت غير سارة في لقاء أيسلندا وكرواتيا.

ق33: ميسي يسدد ببراعة وقائم نيجيريا ينقذ النسور من هدف ثان للبرغوث.

ق32: بالوغون يتلقى بطاقة صفراء بعد عرقلة دي ماريا وهو في طريقه للمرمى النيجيري.

ق27: ميسي يهدي تمريرة سحرية لهيغواين الذي ينفرد بمرمى أوزوهو ويسدد في جسد حارس نيجيريا.

اللعب منحصر في وسط الملعب والهجمات لا تكتمل.. لا خطورة على المرميين والمنتخبان يقتسمان امتلاك الكرة.

الشوط الأول يقترب من الانتصاف.. منتتخب الأرجنتين تحرر من الضغوط بعد هدف ميسي ونيجيريا تحتفظ بتماسكها.

ق14: أخيرا ميسي يسجل.. قائد منتخب الأرجنتين يستلم الكرة ببراعة ويسدد بيمناه محرزا أول هدف له في البطولة.

ق8: موسى يرد بتسديدة على مرمى أرماني الذي يخوض أول لقاء دولي له مع الأرجنتين.

ق7: أول تهديد أرجنتيني بعد توغل وتسديدة من تاغليافيكو، لكن كرته بعيدة عن المرمى.

تحفظ شديد من الطرفين في الدقائق الأولى ومحاولات للهجوم على استحياء.

الحكم التركي كونيت تشاكر يطلق صافرة انطلاق المباراة المرتقبة.