وانضم الدولي الأرجنتيني باستوري، الذي استبعد من تشكيلة بلاده النهائية في كأس العالم، إلى سان جرمان في 2011 وخاض 269 مباراة في كل المسابقات مع النادي الفرنسي.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، الذي خاض 29 مباراة دولية مع الأرجنتين، بخمسة ألقاب للدوري الفرنسي، إضافة إلى 14 لقبا محليا آخر مع باريس سان جرمان.

وقال باستوري، الذي سبق له اللعب لنادي باليرمو الإيطالي من 2009 إلى 2011، لموقع روما على الإنترنت: "من الرائع العودة إلى إيطاليا ومع فريق كبير بحجم روما".

وتابع: "أتمنى أن أكون عند حسن ظن جماهير روما وحماسهم ودعمهم للتعاقد معي".

ويعد باستوري ثامن صفقة يبرمها أوسيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما للموسم الجديد.

واحتل روما المركز الثالث في الدوري الموسم الماضي خلف يوفنتوس البطل ونابولي الوصيف.