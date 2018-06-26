وأطلقت شركة "أديداس" المصنعة للكرة اسم "تيليستار ميشتا" على الكرة الجديدة، وكلمة "ميشتا" تعني "الطموح والأحلام" باللغة الروسية.

وستحمل الكرة نفس تصميم كرة البطولة "تيليستار 18"، مع إضافة اللون الأحمر ممزوجا بالأسود، في دلالة على "الحماس والإثارة التي يحملها الدور الإقصائي"، وفقا لموقع فيفا الرسمي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يغير فيها الفيفا شكل الكرة في المونديال، بعد الدور الأول من البطولة.

ولا يزال غير معلوما إذا ما ستستخدم كرة "تيليستار ميشتا" في المباراة النهائية بموسكو، أم أن الفيفا سيكشف عن كرة "خاصة" للمباراة النهائية، مثل ما فعل في بطولات سابقة.