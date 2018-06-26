وجاء قرار الاتحاد السعودي بعد يوم واحد من انتصار المنتخب السعودي على شقيقه المصري بنتيجة 2-1 ضمن اللقاء الأخير في المجموعة الأولى، في ختام مشاركة الفريقين بالمونديال.

وعلى الرغم من الهزيمة الثقيلة للسعودية في افتتاح المونديال، وبنتيجة 0-5 أمام روسيا المستضيفة، استطاع بيتزي تدارك الأمر نوعا ما، وخسر بصعوبة أمام أوروغواي بنتيجة 0-1، قبل أن يحقق قوزا شرفيا على مصر.

ويعد انتصار السعودية الأول لها في المونديال منذ الظهور الأول في مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأميركية.

واستلم بيتزي، الإسباني من أصول أرجنتينية، تدريب المنتخب السعودي في نوفمبر الماضي، وسيكمل مسيرته مع المنتخب في بطولة كأس آسيا التي ستقام في دولة الإمارات في يناير المقبل.