ويدخل الفريقان المباراة في ظروف متشابهة تماما، بعد خسارتهما أمام روسيا وأوروغواي في مباراتين متتاليتين، ووداعهما للمونديال مبكرا من الدور الأول.

وتتوقع الجماهير العربية أن تكون مباراة تنافسية بالنظر إلى أن طرفيها يتطلعان لإنهاء المشاركة بنتيجة طيبة بعد النتائج المخيبة في أول مباراتين، علما بأن آخر مواجهة رسمية بينهما انتهت بفوز الأخضر 5-1 في كأس القارات عام 1999.

أما حافز الفريقين لخوض هذه المباراة، فيبدو مفهوما، إذ سيحاول السعوديون تجنب إنهاء المشاركة في المركز الأخير بترتيب المجموعة للمرة الرابعة، بينما سيكون فوز الفراعنة هو الأول على الإطلاق لهم في تاريخ البطولة بعد ظهورين مخيبين في نسختي 1934 و1990.

أما العامل الإضافي الآخر الذي يدفع الجماهير لمتابعة اللقاء، الذي يستضيفه ملعب فولغوغراد أرينا فهو إمكانية مشاركة الحارس الأسطوري عصام الحضري، ليكون اللاعب الأكبر سنا في التاريخ، الذي يشارك في العرس العالمي، حيث يبلغ 45 سنة و161 يوما.

ووفقا لموقع الفيفا الرسمي، فإن آخر هدفين لمصر في منافسات كأس العالم كانا من ركلة جزاء، بما في ذلك الهدف الوحيد حتى الآن في نسخة 2018 بتوقيع محمد صلاح في الهزيمة 3-1 على يد روسيا المستضيفة.

أما الهدف الأخير للفراعنة من لعب مفتوح في عروس البطولات فقد كان بتوقيع عبد الرحمن فوزي في الهزيمة بنتيجة 4-2 على يد المجر بتاريخ 27 مايو 1934.