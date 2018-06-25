وتقدمت السنغال، التي فازت على بولندا في الجولة الافتتاحية، مرتين قبل أن تتعادل اليابان ليتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة الثامنة.

وقال لاعب وسط منتخب السنغال، ألفريد ندياي: "المشكلة كانت في كثرة التحركات من الجانب الياباني. لعبنا خلال فترات بشكل أفضل من أدائنا أمام بولندا".

وأضاف: "لعب الفريق الياباني بـ4 أو 5 لاعبين في محور الوسط وتبادل اللاعبون مراكزهم باستمرار. كان من الصعب علينا التعامل مع الموقف".

وتابع: "أعتقد أننا واجهنا فريقا يابانيا جيدا جدا. يجب أن نشيد بهذا الفريق. كانت المباراة متكافئة حقا".

وستلعب السنغال في الجولة الأخيرة مع كولومبيا، الخميس، وستبحث عن بطاقة العبور إلى دور الستة عشر وترك بصمة جديدة في كأس العالم.

وشاركت السنغال مرة وحيدة سابقة في كأس العالم وبلغت دور الثمانية في عام 2002.