فقد دكت إنجلترا، الأحد، مرمى منتخب بنما بـ6 أهداف مقابل هدف واحد، وهو رقم قياسي لأكثر عدد من الأهداف يسجله فريق واحد منذ انطلاق مونديال روسيا 2018 في 14 يونيو الجاري.

وضمنت إنجلترا التأهل إلى الدور الثاني من المونديال، بعد فوز أول على تونس بنتيجة 2-1، وفوز ثان على بنما بنتيجة 6-1. وستلتقي إنجلترا مع بلجيكا في الدور الثاني الخميس المقبل.

ومنيت تونس بخسارة ثقيلة أمام بلجيكا بنتيجة 5 أهداف مقابل اثنين، السبت الماضي، وهي الخسارة الثانية التي تتلقاها تونس بعد هزيمتها من إنجلترا 2-1، لتودع بذلك المونديال.

وتلقت شباك المنتخب السعودي 5 أهداف نظيفة في المباراة الافتتاحية، التي خاضها مع منتخب روسيا، كما هزمت في المباراة الثانية أمام أورغواي بنتيجة 1-0، لتخرج من البطولة.

ويلتقي منتخب السعودية مع منتخب مصر، الاثنين، في حين سيواجه منتخب تونس منتخب بنما، الخميس المقبل، في آخر مباريات المرحلة الأولى من المونديال.

وبقي أن ننتظر مباريات المراحل المقبل من المونديال، فلربما يأتي بعضها بالمفاجآت.