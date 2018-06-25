أبوظبي - سكاي نيوز عربية قدمت فنانة روسية تحية مميزة لقائد البرتغال كريستيانو رونالدو برسم جدارية له قبيل وصول بطلة أوروبا إلى مدينة سارانسك استعدادا للمباراة الأخيرة والحاسمة لها مع إيران في نهائيات كأس العالم الاثنين.