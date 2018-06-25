أبوظبي - سكاي نيوز عربية قدمت فنانة روسية تحية مميزة لقائد البرتغال كريستيانو رونالدو برسم جدارية له قبيل وصول بطلة أوروبا إلى مدينة سارانسك استعدادا للمباراة الأخيرة والحاسمة لها مع إيران في نهائيات كأس العالم الاثنين.
ورسمت الفنانة يوليا أنتيبوفا جدارية ثلاثة في أربعة أمتار لرونالدو وعلى وجهه ابتسامة وسط ألوان علم البرتغال.
وتجذب جدارية أحد أعظم اللاعبين في العالم المارة ويتوقفون عندها ويلتقطون الصور بجانبها.
وقالت أنتيبوفا إنها تأمل أن يمر منتخب البرتغال أمام جداريتها وأن يراها رونالدو نفسه ويستحسنها.