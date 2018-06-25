وحققت اللاعبة التشيكية البالغ عمرها 28 عاما لقبها الخامس في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات والفوز 37 بمباراة هذا الموسم.

وبدأت ريباريكوفا المباراة بقوة وعاقبت كفيتوفا على ارتكاب 22 خطأ سهلا لتفتنص فرصتين لكسر الإرسال وتفوز بالمجموعة الأولى.

وانتفضت كفيتوفا، المدعومة بارسالها المميز، بكسر إرسال منافستها بشكل متتالي لتدرك التعادل في المباراة ثم زادت من قوتها لتحسم المواجهة في المجموعة الفاصلة بسلسلة من الضربات الأمامية القوية.

وقالت كفيتوفا في مقابلة على جانب الملعب "من الرائع أن أدافع عن لقبي. لم يحدث ذلك منذ فترة طويلة.

"كنت متوترة للغاية ومجدالينا ضغطت علي في المجموعة الأولى. انتفضت بعد ذلك وكنت أكثر راحة وأتى الأمر بثماره".

وأضافت "أتوجه لايستبورن (الأسبوع الحالي) للمشاركة في بطولة أخرى. سنرى كيف ستسير الأمور... لكن ويمبلدون بالتأكيد هي البطولة الكبيرة المقبلة".

وتتنافس كفيتوفا ضد سيمونا هاليب وكارولين وزنياكي، المصنفتين الأولى والثانية عالميا، وكارولينا بليسكوفا حاملة اللقب في ايستبورن وهي اخر بطولة قبل انطلاق ويمبلدون في الثاني من يوليو تموز.