وتعادلت اليابان مع السنغال، بعد أن حقق كل منهما الانتصار في الجولة الأولى، 2-2 في وقت سابق اليوم وباتا في صراع مع كولومبيا على التأهل لمراحل خروج المغلوب.

ووضع مينا الكرة برأسه في الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 40بعد أن شاهد لاعب الوسط خوان فرناندو كينتيرو دفاع بولندا في حالة من التراخي لينفذ ركلة ركنية قصيرة وصلت لخاميس رودريغيز الذي أرسلها عرضية بقدمه اليسرى نحو رأس مينا.

ومنحت تمريرة من كينتيرو اخترقت دفاع بولندا الفرصة للقائد فالكاو، الذي غاب عن بطولة 2014 بسبب الإصابة، لإحراز أول أهدافه في كأس العالم وذلك في الدقيقة 70، قبل أن يرسل رودريغيز التمريرة الحاسمة الثانية له في المباراة بعدها بخمس دقائق ليمنح كوادرادو فرصة تسجيل الهدف الثالث.

وفشل مهاجم بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه من التسجيل لبولندا صاحبة المركز الثامن في ترتيب الفيفا، وودعوا كأس العالم مبكرا.