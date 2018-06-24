وتقدم هاملتون على الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) والفنلندي كيمي رايكونن (فيراري) الذي أكمل منصة التتويج، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

واستعاد البريطاني صدارة الترتيب العام للسائقين من منافسه المباشر على اللقب الألماني سيباستيان فيتل (فيراري)، الذي حل خامسا بعد حادث تصادم مع الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) في اللفة الأولى.

وزاد هاملتون، الذي حقق انتصاره الثالث هذا الموسم والأول منذ سباق إسبانيا، رصيده إلى 145 نقطة مقابل 131 لفيتل، في وقت احتل ريكياردو المركز الثالث برصيد 96 نقطة.

وبدأت الإثارة سريعا على حلبة بول ريكار دو كاستيليه، التي استضافت السباق الفرنسي للمرة الأولى منذ 1990، مع إطفاء الأنوار إذ لم تجتز السيارات الأمتار الأولى حتى اصطدم فيتل، المنطلق ثالثا، بسيارة بوتاس، المنطلق ثانيا، من الخلف فخرجا معا عن المسار.

فيما انسحب إستيبان اوكون (فورس إنديا) وبيار غاسلي (تورو روسو) بعدما اصطدما ببعضهما البعض في اللفة ذاتها عند المنعطف الثالث، بالتزامن مع إشهار الأعلام الصفراء ودخول سيارة الأمان إلى الحلبة التي بقيت حتى نهاية اللفة الخامسة.

وفي وقت تضررت مقدمة السيارة الحمراء لفيتل دخل إلى المرآب لإصلاح الأضرار، بينما عاد بوتاس بدوره إلى منصات فريقه بسبب انثقاب إطاره الخلفي الأيسر.

وقرر مفوضو السباق تغريم فيتل 5 ثوان إضافية إلى توقيته باعتباره مذنبا بالحادث الذي تسبب به، ونفذ العقوبة في اللفة 41 وخرج إلى الحلبة خامسا.

كما اعتبر الفرنسي رومان غروجان (هاس) مسؤولا عن الاحتكاك بمواطنه غاسلي قبل تعرض الأخير للحادث، ليحصل على عقوبة إضافة خمس ثوان إلى توقيته.

وأكمل كل من الدنماركي كيفن ماغنسون (هاس) وبوتاس، والإسباني كارلوس ساينز سائق رينو وزميله في الفريق الألماني نيكو هالكينبيرغ وشارل لوكلير (ساوبر) المراكز العشرة الأولى.

وشهد السباق أيضا انسحاب سائق فورس أنديا المكسيكي سيرجيو بيريز ولانس سترول (وليامس) والإسباني فرناندو الونسو (ماكلارين).