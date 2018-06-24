وقد خطف نادي ريال مدريد، الأضواء، من منافسه، في الدوري الإسباني برشلونة، بعد فشل ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني، وقائد منتخب الأرجنتين في تسجيل أي هدف حتى الآن في المونديال.

وظلت المهارات المدريدية تسيطر على ملاعب المونديال في موسكو، حيث قدم نجمه كريستيانو رونالدو، لاعب المنتخب البرتغالي، أداء قويا مسجلا 4 أهداف لصالح البرتغال وأول هاتريك له في كأس العالم.

وساهم لوكا مودريتش لاعب وسط المنتخب الكرواتي، بشكل كبير في تألق بلاده، أثناء مباراتيه الماضيتين بلمسات فينية ساحرة، مع زميله ورفيق دربه ماتيو كوفازيتش.

وقد حقق اللاعبان، انتصارين على نيجيريا (2-0) والأرجنتين (3-0)، والتي سجل مودريتش هدفا في كل منهما، الأول من ركلة جزاء، والثاني من تسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى للحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو.

وكان أداء المنتخب الإسباني، شاهدا آخر على طاقات النادي الملكي في المونديال، حيث يتصدر تشكيلة الفريق خمسة من نجوم ريال مدريد، هم سيرخيو راموس وإيسكو وماركو أسينسيو وداني كارفخال وناتشو الذي سجل هدفا لإسبانيا في المباراة الافتتاحية مع البرتغال.

كما برز مع المنتخب الإسباني نجم أتلتيكو مدريد دييغو كوستا الذي سجل 3 أهداف من أصل 4 للماتادور منها هدفان في البرتغال وآخر في مرمى إيران.

ورفع توني كروس، نجم وسط منتخب ألمانيا، عدد أهداف لاعبي "الميرينغي" في كأس العالم إلى 8 أهداف في كأس العالم 2018، من خلال كرة مذهلة أنقذت آمال ألمانيا في البقاء في كأس العالم في مواجهة السويد التي انتهت 2-1 للألمان.

يذكر أن لاعبين من برشلونة تألقوا أيضا في المونديال، مثل فيليب كوتينيو الذي سجل هدفين للبرازيل وإيفان راكيتيش مع كرواتيا، لكن خيبات ميسي رجحت كفة أبناء مدريد على الكتالونيين.