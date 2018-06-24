وكان يتعين على فيدرر الاحتفاظ بلقب بطل الدورة، لكي يحافظ على المركز الأول عالميا، الذي تبوأه الأسبوع الماضي، بعد فوزه بدورة شتوتغارت الألمانية.

لكن كوريتش كان له رأي آخر، علما بأن آخر لقاء بينهما انتهى بفوز صعب للسويسري 5-7 و6-4 و6-4 في نصف نهائي دورة انديان ويلز الأميركية.