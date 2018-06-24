ومنح توني كروس منتخب بلاده فوزا مثيرا ليل السبت على السويد ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لمونديال روسيا، بتسجيله هدف الفوز 2-1 في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وكان أبطال العالم في حاجة ماسة لهذا الفوز للبقاء في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين للدور ثمن النهائي، بعد خسارتهم المفاجئة في الجولة الأولى أمام المكسيك صفر-1.

وأثارت الاحتفالات الألمانية على مقربة من دكة البدلاء السويدية، حفيظة مدرب المنتخب الاسكندينافي وتسبب بإشكال بين الطرفين.

وتقدم المنتخب الألماني عبر حسابه على "تويتر" باعتذار عما جرى، موضحا: "كانت مباراة مشحونة بالمشاعر. في النهاية، بعض ردود الفعل أو حركات جهازنا الفني حيال الدكة السويدية كانت عاطفية جدا. هذه ليست الطريقة للقيام بالأمور"، مضيفا "أورساتكا!" ("عذرا" باللغة السويدية).

وكانت لقطات المباراة أظهرت قيام أحد إداريي المنتخب الألماني بالاتجاه نحو مقاعد بدلاء السويد للاحتفال بشكل استفز مدرب الأخير يانه أندرسون.

وشرح الأخير ما جرى بقوله: "لقد أثاروا حقا حفيظتي وجعلوني غاضبا من خلال ركضهم نحونا والقيام بحركات على مقربة منا".

وتابع: "كان هناك الكثير من الناس المنزعجين حقا على مقاعد البدلاء. قاتلنا لمدة 95 دقيقة. (يفترض أنه) عندما تطلق صافرة النهاية عليك المصافحة والمضي في طريقك. كنت غاضبا حقا. هم لم يفعلوا ذلك: تحتفلون معا وتتركون خصمكم غارقا في حزنه. لا يجب التصرف بهذا الطريقة".

وأكد المدرب الألماني، يواكيم لوف، من جهته عدم ضلوعه بما جرى. قائلا: "بعد صافرة النهاية، كنت ومساعدي نركز على أمور أخرى، كنا نحتفل، لم أر الحركات التي حصلت تجاه مقاعد السويد، على الإطلاق".