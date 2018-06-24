وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأحد، أن نيمار شتم زميله في المنتخب، تياغو سيلفا، الذي يحمل شارة قائد المنتخب، بعد أن أعاد الأخير الكرة إلى ملعب كوستاريكا في إطار الروح الرياضية، بعد توقف المباراة في الدقيقة 83.

ونقلت الصحيفة عن تياغو قوله: "إنه مثل أخ صغير بالنسبة لي"، في إشارة إلى نيمار، مضيفا: "لكن اليوم أشعر بالحزن لأنه أهانني عندما أعدت الكرة إلى كوستاريكا".

وأكد تياغو أن "نيمار يجب أن ينفجر، وهذا أمر طبيعي، إنه يحمل مسؤولية كبيرة، وأعتقد أنه سيكون الآن أكثر هدوءا للمباراة الثالثة"، التي ستكون ضد صربيا الأربعاء المقبل.

وذكرت الصحيفة أن نيمار شتم خلال المباراة أحد لاعبي منتخب كوستاريكا، وأبدي احتجاجه أكثر من مرة على قرارا الحكم في المباراة نفسها.