وقال الخزري مسجل الهدف الثاني لـ"نسور قرطاج": "صعبنا المباراة على أنفسنا، لأننا عندما ندخل المباراة بطريقة جيدة، ونملك الكرة ثم نفقدها، هذا ما يكلفنا الأهداف".

وأضاف: "حاولنا أن نقدم كل ما في وسعنا، وضد لاعبين مثل هؤلاء، إذا ارتكبت أخطاء تدفع الثمن غاليا. إنهم موهوبون جدا. يلعبون في مسابقة دوري أبطال أوروبا وهذا يظهر لنا العمل الذي لا يزال يتعين علينا القيام به لمحاولة المنافسة. إنهم لاعبون رائعون جدا، ومنتخب كبير".

ومنيت تونس بخسارتها الثانية في البطولة بعد الأولى أمام إنجلترا 1-2 في الجولة الأولى، فباتت على مشارف الخروج من الدور الأول، حيث ستودع النهائيات الأحد في حال فوز إنجلترا على بنما أو تعادلهما في ختام الجولة الثانية.

وتابع: "لا يجب أن نخجل، لقد قدمنا كل ما في وسعنا ولكننا ارتكبنا أخطاء فادحة صعبت علينا المنافسة"، مشيرا إلى أن "خلافا للمباراة ضد إنجلترا، اندفعنا نحو الهجوم، وأوجدنا فرصا للتسجيل، ولا يمكن إلا أن نلوم أنفسنا".

وأعرب الخزري عن أمله في "إنهاء البطولة بنتيجة جيدة، لأننا نستحق ذلك رغم هاتين الهزيمتين، وواجهنا فريقين مستواهما أفضل منا بكثير، والآن يجب أن نرتاح بشكل جيد".

من جهته، اعتبر مدرب تونس نبيل معلول، أن المباراة "كانت صعبة جدا، صعبة للغاية. منذ القرعة، كنا نعرف أن بلجيكا ستكون خصما صعبا للغاية"، مقدما اعتذاره من "العديد من المشجعين التونسيين في الملعب. لقد بذلنا قصارى جهدنا، وسنحاول التحسن في المستقبل".

ودعا معلول إلى إجراء تغييرات جذرية لتعزيز فرص تونس في نهائيات كأس العالم المقبلة، وقال: "يجب أن نغير أسلوب حياتنا بالكامل في بلدنا لأنه لا يتماشى مع كرة عالية المستوى".