وبحسب الصور، توجه أحد إداريي المنتخب الألماني نحو مقاعد بدلاء السويد للاحتفال بشكل استفز مدرب الأخير يان أندرسون فحصل الإشكال الذي شارك فيه لاعبو الأخير ثم مدير المنتخب الألماني أوليفر بيرهوف.

وشرح أندرسون ما صار بعد اللقاء الذي كان مصيريا لأبطال العالم، قائلا "لقد أثاروا حقا حفيظتي وجعلوني غاضبا من خلال ركضهم نحونا والقيام بحركات على مقربة منا".

وواصل "كان هناك الكثير من الناس المنزعجين حقا على مقاعد البدلاء. قاتلنا لمدة 95 دقيقة. (يفترض أنه) عندما تطلق صافرة النهاية عليك المصافحة والمضي في طريقك. كنت غاضبا حقا. هم لم يفعلوا ذلك: تحتفلون معنا وتتركون خصمكم غارقا في حزنه. لا يجب التصرف بهذا الطريقة، بهذه القساوة، نهاية النقاش".

وتطرق أندرسون إلى مجريات المباراة التي تقدم فيها فريقه في الشوط الأول قبل أن يتلقى هدف التعادل في بداية الثاني ثم الخسارة في الوقت بدل الضائع، "لعبنا بشكل ممتاز وسجلنا هدفا رائعا. لن نلقي باللوم على أحد".

وتحدث المدرب السويدي عن ركلة جزاء لم تحتسب لمهاجمه ماركوس بيرغ بعد خطأ من جيروم بواتنغ الذي طرد لاحقا من المباراة، قائلا "تحدثنا إلى أولئك الذين قالوا بأنها ركلة جزاء على بيرغ وهذا ربما ما كنا بحاجة إليه ضد فريق مثل ألمانيا".

وأعرب عن تذمره لعدم استخدام تقنية التحكيم بالفيديو "في أيه آر" لأنه "من المؤسف ألا يلقي (الحكم) نظرة (لمعرفة حقيقة ما حصل) رغم أن النظام موجود... إذا كان هذا قراره فعلينا التعايش معه".

وأكد أن فريقه "ما زال على قيد الحياة وعلينا تضميد جراحنا والعودة للمباراة الأخيرة" ضد المكسيك التي تملك 6 نقاط بعد فوزها السبت أيضا على كوريا الجنوبية (2-1)، مقابل 3 لكل من فريقه وألمانيا.