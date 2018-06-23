وقال كوكي في مقابلة مع صحيفة "الباييس" السبت: "نشاهد المباريات في مقر إقامتنا طالما تيسر لنا ذلك، لكن المباراة الأولى تتزامن مع فترة القيلولة والثانية تتزامن مع التدريب".

وأضاف: "نشاهد المباراة الثالثة عادة أثناء تناولنا العشاء".

وتجري في الأيام العادية 3 مباريات في المونديال، الأولى في الساعة 3 ظهرا بتوقيت موسكو، والثانية في الساعة 6 مساء، والثالثة في الساعة 9 مساء.

وإذا ما اقتفى بقية أفراد التشكيلة نموذج كوكي، فهذا يعني أنه لم يشاهدوا النهاية المثيرة للمباراة التي انتصرت فيها البرازيل على كوستاريكا 2-صفر الجمعة، بعد أن سجلت البرازيل هدفين في الوقت بدل الضائع، إضافة لعدم متابعتهم للتعادل المفاجئ لأيسلندا أمام الأرجنتين 1-1 الأسبوع الماضي.