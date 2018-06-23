وذكر مكتب شركة العلاقات العامة "إيدلمان" في ميلان، الذي عينته عائلة ريكيتس لتمثيلها، أن العائلة بأكملها مهتمة بميلان "للاستثمار في فترة متوسطة إلى طويلة" وترغب في خلق "روابط قوية مع المدينة".

ويأتي هذا الاهتمام في الوقت الذي يواجه فيه ميلان، المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا سبع مرات، عقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب خرق قوانين اللعب النظيف.

وأنفق ميلان العام الماضي أكثر من 200 مليون يورو على شراء لاعبين جدد وسط تساؤلات بشأن الاستقرار المالي للفريق الذي تمتلكه مجموعة شركات بقيادة "روسونيري سبورت للاستثمار" الصينية، التي اشترت النادي من رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني مقابل 800 مليون دولار في أبريل 2017.

وحصل النادي على قرض من صندوق "إليوت" الأميركي للأسهم، بقيمة تزيد على 300 مليون يورو، حيث يسعى رئيس النادي لي يونغ هونغ جاهدا لسداد ديونه.

وتأهل ميلان إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، لكنه قد يواجه خطر الاستبعاد في إطار عقوبات محتملة.

واستحوذت عائلة ريكيتس على غالبية أسهم شيكاغو كابس عام 2009، وفاز بعدها الفريق بدوري البيسبول الأميركي (الورلد سيريز) في 2016 تحت قيادتها.