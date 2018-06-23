وتتصدر بلجيكا المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن إنجلترا، فيما يأتي منتخبا تونس وبنما في المركزين الثالث والرابع بلا رصيد.

ويحمل "نسور قرطاج" آخر أمل للعرب في مونديال روسيا، بعد أن تأكد خروج منتخبات مصر والسعودية والمغرب من المنافسات، حتى قبل لقاءاتهم الأخيرة في المجموعتين الأولى والثانية.

ويبدأ المنتخب التونسي المباراة بتشكيلة مكونة من: فاروق بن مصطفى، صيام بن يوسف (يوهان بن علوان)، ياسين مرياح، ديلان برون (حمدي النقاز)، علي معلول، أنيس بدري، فرجاني ساسي، إلياس سخيري، سيف الدين خاوي، فخر الدين بن يوسف، وهبي الخزري.

أما منتخب بلجيكا فيلعب بالتشكيلة التالية: تيبو كورتوا، توبي ألديرفيريلد، يان فيرتونغن، توماس مونير، ديدريك بوياتا، أكسيل فيتسل، كيفن دي بروين، يانيك كاراسكو، إيدن هازارد، درايس ميرتنز، روميلو لوكاكو.

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ق67: روبرتو مارتينيز المدير الفني لبلجيكا يشرك ميتشي باتشواي على حساب هازارد بهدف إراحة نجم المنتخب بعد أن سجل ثنائية.

ق66: بدري يراوغ بمهارة ويسدد لكن كورتوا يمسك بالكرة بسهولة.

ق61: كاراسكو يسدد كرة خطيرة ابتعدت سنتيمترات قليلة عن مرمى بن مصطفى.. بلجيكا لا تكتفي برباعية وتبحث عن الخامس.

ق59: التغيير الأول لبلجيكا.. مروان فيلايني يحل بدلا من لوكاكو، والثالث والأخير لتونس بنزول نعيم سليتي بديلا لساسي.

ق51: هازارد يسجل الرابع لبلجيكا بعد انفراد تام مع بن مصطفى.. لاعب تشلسي يراوغ الحارس ويسدد في المرمى الخالي.

ق49: تونس تبدأ بضغط وسيف الدين خاوي يتباطأ ويضيع انفرادا أمام كورتوا.

بداية الشوط الثاني.. المنتخب التونسي أمام مهمة شبه مستحيلة من أجل التعادل على أقل تقدير أمام منتخب بلجيكي قوي ومتماسك، علما أن "نسور قرطاج" خسروا تغييرين بسبب إصابتين في الشوط الأول فيما لم يجر "الشياطين الحُمر" أي تبديلات بعد.

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نهاية الشوط الأول بتقدم بلجيكا 3-1، نبيل معلول المدير الفني لتونس مطالب بتكثيف الهجوم في الشوط الثاني الذي يمثل آخر فرصة لتونس للحفاظ على حظوظها في البقاء بالمونديال.

ق45+3: لوكاكو يعوض أخطاءه ويسجل الثالث بعد انفراد تام مع بن مصطفى، مهاجم بلجيكا أصبح هدافا للبطولة بالشراكة مع كريستيانو رونالدو قائد البرتغال ولكل منهما 4 أهداف.

ق45+2: هجمة مرتدة خطيرة لبلجيكا لكن الكرة تطول أمام لوكاكو الذي يفشل في التسجيل.

ق41: تغيير اضطراري ثان لتونس.. يوهان بن علوان يلعب بدلا من صيام بن يوسف المصاب.

ق33: الخزري يسدد بقوة لكن كورتوا يتصدى للكرة.. تونس بشكل هجومي أفضل لدقائق.

ربع ساعة متبقية على نهاية الشوط الأول.. أخطاء دفاعية متواصلة في تونس وبلجيكا تلعب بأقل مجهود.

ق23: تغيير اضطراري لتونس.. برون صاحب الهدف يخرج مصابا ويلعب حمدي النقاز بدلا منه.

ق19: بن مصطفى يتألق وينقذ مرماه من هدف بلجيكي مؤكد.

ق18: تونس ترد سريعا بهدف تقليص الفارق عن طريق رأسية من المدافع ديلان برون.

ق16: لوكاكو يسجل الثاني لبلجيكا بعد خطأ في الاستلام من علي معلول، يستغله "الشياطين الحُمر" أفضل استغلال.

ق14: البطاقة الصفراء الأولى في المباراة من نصيب فرجاني ساسي.

ق12: فرصة بلجيكية ضائعة من قدم دي بروين، وارتباك في خط دفاع تونس.

ق5: الحكم يشير إلى ركلة جزاء لبلجيكا بعد تعرض هازارد إلى عرقلة، واللاعب ذاته يسجل الأول.

ق3: فاروق بن مصطفى يصل للكرة قبل لوكاكو وينقذ مرماه من فرصة خطيرة لبلجيكا.

الحكم الأميركي جاير ماروفو يطلق صافرة بداية اللقاء.. لا أمل لتونس إلا الفوز للمحافظة على حظوظها في البقاء بالمونديال، في حين تسعى بلجيكا لتأمين مقعد مبكر في دور الـ16.