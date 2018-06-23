وتتصدر بلجيكا المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن إنجلترا، فيما يأتي منتخبا تونس وبنما في المركزين الثالث والرابع بلا رصيد.

ويحمل "نسور قرطاج" آخر أمل للعرب في مونديال روسيا، بعد أن تأكد خروج منتخبات مصر والسعودية والمغرب من المنافسات، حتى قبل لقاءاتهم الأخيرة في المجموعتين الأولى والثانية.

ويبدأ المنتخب التونسي المباراة بتشكيلة مكونة من: فاروق بن مصطفى، صيام بن يوسف، ياسين مرياح، ديلان برون، علي معلول، أنيس بدري، فرجاني ساسي، إلياس سخيري، سيف الدين خاوي، فخر الدين بن يوسف، وهبي الخزري.

أما منتخب بلجيكا فيلعب بالتشكيلة التالية: تيبو كورتوا، توبي ألديرفيريلد، يان فيرتونغن، توماس مونير، أكسيل فيتسل، كيفن دي بروين، يانيك كاراسكو، إيدن هازارد، درايس ميرتنز، روميلو لوكاكو.

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الحكم الأميركي جاير ماروفو يطلق صافرة بداية اللقاء.. لا أمل لتونس إلا الفوز للمحافظة على حظوظها في البقاء بالمونديال، في حين تسعى بلجيكا لتأمين مقعد مبكر في دور الـ16.