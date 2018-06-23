وبات "نسور قرطاج" على مشارف الخروج من الدور الأول، إذ منيوا بالخسارة الثانية بعد الأولى أمام إنجلترا 1-2 في الجولة الأولى.

وعلى ملعب "أوتكريتي" الخاص بنادي سبارتاك موسكو، سجل إدين هازارد مرتين في الدقيقة 6 من ركلة جزاء و51، وأضاف روميلو لوكاكو في الدقيقتين 16 و45+3، وميتشي باتشواي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء أهداف بلجيكا.

في المقابل، سجل ديلان برون في الدقيقة 18 ووهبي الخزري في الوقت بدل الضائع هدفي تونس، التي ستخرج رسميا في حال عدم فوز بنما على إنجلترا، الأحد.

وحققت بلجيكا فوزها الثاني تواليا، وستحجز بطاقتها رسميا الأحد في حال فوز إنجلترا على بنما أو تعادلهما.

وفي حال خروج تونس الذي بات وشيكا، تكون المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في كأس العالم قد ودعت المونديال رسميا، بعد خروج مصر والسعودية والمغرب حتى قبل لقاءاتها الأخيرة في المجموعتين الأولى والثانية.