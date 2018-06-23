وقبيل مباراة نجوم "المانشافت" مع السويد، السبت، هاجم الإعلام الألماني ونجوم الكرة السابقون لاعبي المنتخب، وعلى رأسهم أوزيل، بعد أن وضع الفريق نفسه في مأزق قد يكلفه مغادرة المونديال من دور المجموعات، خاصة إذا ما فشل في تحقيق الفوز بمباراة الليلة، وهو أمر لم يحدث في تاريخ مشاركات ألمانيا بالمونديال.

وقال ماريو بازلر، لاعب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق، إن أوزيل ظهرت عليه علامات "الضفدع الميت"، في إشارة إلى انعدام دوره في الفريق، وطالب باستبعاده من مباراة السويد، وفقا لصحيفة "غارديان".

أما ستيفان إيفنبرغ، قائد بايرن ميونيخ السابق، الذي خاض مونديال 1994 مع المانشافت، فأكد أن أوزيل وغوندوغان يجب أن يستبعدا من المنتخب، بعد لقائهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لندن، الأمر الذي أثار غضب الشارع الألماني.

وشارك لوثر ماتيوس قائد منتخب ألمانيا في 1990، في توجيه الانتقادات للاعب وسط أرسنال الإنجليزي، قائلا: "عندما أرى أوزيل داخل الملعب، عادة ما أشعر أنه غير مرتاح من ارتداء زي المنتخب الوطني، كأنه لا يريد المشاركة في المباراة من الأساس".

ومن ناحية أخرى، دافع الدولي السابق ديتمار هامان عن أوزيل خلال مقابة مع مجلة "كيكر"، إذ قال: "إذا أردنا لعب دور في هذا المونديال، فعلينا الاعتماد على أوزيل أهم لاعب في الفريق".

ويواجه المنتخب الألماني السويد في مباراة مصيرية تستضيفها مدينة سوتشي مساء السبت، ضمن منافسات المجموعة السادسة، والهزيمة فيها تعني خروج "المانشافت" من المونديال بنسبة كبيرة، والتعادل يعني تعقد الموقف.