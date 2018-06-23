وأسكت تشاكا هذه الجماهير في الدقيقة 52 عندما أرسل تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى لتسكن الشباك من مسافة 25 مترا قبل أن يقتنص شاكيري الفوز لبلاده في الوقت القاتل.



وتشاكا وشاكيري ضمن مجموعة لاعبين في تشكيلة سويسرا لهم أصول من كوسوفو ما أضاف بعدا إضافيا للمباراة. حسب رويترز.



وترفض صربيا الاعتراف باستقلال إقليم كوسوفو الذي انفصل قبل عشر سنوات.



وقال فلاديمير بيتكوفيتش مدرب سويسرا للصحفيين "الحماس كان واضحا خلال المباراة وأعتقد أننا جميعا بحاجة للابتعاد عن السياسة والتركيز على هذه اللعبة باعتبارها رياضة جميلة تجمع بين الشعوب".



وثار جدل في الدقيقة 65 عندما بدا أن ميتروفيتش سقط داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب دون أن يطلب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.



وعادت سويسرا للمباراة بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني بفضل تسديدة تشاكا الخاطفة الذي استغل تشتيتا خاطئا للكرة.



وحسم شاكيري فوز فريقه عندما تلقى تمريرة رائعة من ماريو غافرانوفيتش في وسط ملعب صربيا وانطلق بالكرة قبل أن يضعها في مرمى الحارس فلاديمير ستويكوفيتش.