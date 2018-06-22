وبعد شوط أول بطيء وحذر، استطاع المهاجم أحمد موسى حسم اللقاء لمصلحة نيجيريا بهدفين رائعين، في الدقيقتين 49 و75.

وأهدرت أيسلندا فرصة العودة للمباراة، عندما أهدر نجم الفريق غيلفي سيغوردسون ركلة جزاء في الدقيقة 83، بتسديدة "طائشة" خارج المرمى.

وتعني النتيجة أن حسم المركز الثاني سيتحدد الثلاثاء المقبل، عندما تواجه الأرجنتين نيجيريا في سان بطرسبرغ، فيما تواجه كرواتيا أيسلندا في الوقت ذاته.

وتحتل نيجيريا المركز الثاني برصيد 3 نقاط، خلف كرواتيا المتصدرة بـ 6 نقاط، فيما تتعادل الأرجنتين وأيسلندا في المركز الأخير بنقطة وحيدة لكل منهما.