وفازت كراوتيا على الأرجنتين بثلاثة أهداف دون مقابل، الخميس، مما زاد من تعقيد المهمة أمام ليونيل ميسي ورفاقه للعبور إلى الدور الثاني.

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن 6 صحفيين أعلنوا دقيقة الصمت، تعبيرا عن الحزن والاستياء من النتيجة المخيبة للآمال.

وبدأ برنامج رياضي على قناة "تيك سبورتس" بدقيقة صمت، فيما بدا الصحفيون في حالة حزن شديدة.

وكان منتخب الأرجنتين بدأ مسيرته في مونديال روسيا بشكل متعثر، حين تعادل بهدف لمثله مع منتخب أيسلندا، وسط أداء وصف بالباهت لميسي نجم برشلونة.

وأصبح تأهل منتخب الأرجنتين رهنا بحسابات صعبة في مباريات لمنتخبات أخرى، في المجموعة التي تضم صربيا ونيجيريا وأيسلندا.