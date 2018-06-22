وسجل لاعب برشلونة فيليب كوتينيو الهدف القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعد أن صمدت كوستاريكا 90 دقيقة، فشل فيها البرازيليون باختراق دفاع المنتخب الكاريبي الصلب.

وأضاف نجم الفريق نيمار هدف "الحسم" في الدقيقة 97، بعد أن استغل تمريرة حاسمة من زميله دوغلاس كوستا أمام المرمى.

وشهدت المباراة جدلا كبيرا في الدقيقة 78، عندما احتسب الحكم الهولندي بيورن كويبرز ركلة جزاء لنجم البرازيل نيمار، قبل أن يستعين بتقنية الفيديو ويقرر إلغاءها، بداعي "ادعاء" النجم البرازيلي السقوط.

وخرجت كوستاريكا رسميا من المونديال، بعد أن منيت بخسارتين بنتيجة 0-1، في لقاءيها الأولين بالمونديال، أمام صربيا والبرازيل.

وفي وقت لاحق من الجمعة، تواجه سويسرا اختبارا صعبا أمام صربيا.

وتشهد الجولة الأخيرة من المجموعة لقاءي البرازيل وصربيا، فيما تواجه كوستاريكا سويسرا، الأربعاء.