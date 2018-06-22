وقدم جوكوفتيش، غير المصنف الذي نال 12 لقبا للبطولات الأربع الكبرى، أداء متميزا ليحقق أول انتصار على أحد اللاعبين العشرة الاوائل بتصنيف اتحاد اللاعبين المحترفين منذ مايو أيار الماضي.

وفي وقت سابق قدم الاسترالي نيك كيريوس أداء متميزا أيضا ليهزم البريطاني كيلي إدموند 7-6 و6-7 و6-3.

وسيقابل كيريوس (23 عاما) في دور الثمانية منافسه الإسباني فليسيانو لوبيز المدافع عن اللقب.

ووصل جوكوفيتش المصنف 22 عالميا، بعد غيابه لأكثر من عام بسبب إصابة في المرفق وتذبذب المستوى، إلى لندن بعد نهاية قاسية لمسيرته في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بالخسارة أمام الإيطالي ماركو تشيكيناتو لكنه ظهر بمستوى طيب على الملاعب العشبية حتى الآن.

وبدا جوكوفيتش متحكما في إيقاع المباراة أمام المصنف الخامس عالميا وفاز بالمجموعة الأولى عندما كسر إرسال منافسه بالشوط العاشر.

وقال جوكوفيتش على أرض الملعب بعدما حقق انتصاره 799 في مسيرته والسابع في ثماني مواجهات مع ديميتروف بطل كوينز عام 2014 "ارتكب غريغور بعض الأخطاء المزدوجة الحاسمة وساعدني ذلك في المجموعة الأولى.