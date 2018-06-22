فقد كانت الأرجنتين، بطلة 1978 و1986، مطالبة بالفوز بعد اكتفائها بالتعادل 1-1 مع آيسلندا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، لكنها أذلت على يد كرواتيا بثلاثية أنتي ريبيتش (53) ولوكا مودريتش (80) وايفان راكيتيتش (1+90).

وأصبحت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي الذي كان الحاضر الغائب في لقاء الخميس بعد أن فوت أيضا فرصة الفوز على آيسلندا بإهداره ركلة جزاء، مهددة بانتهاء مشوارها عند الدور الأول للمرة الأولى منذ 2002.

وستتعقد مهمة فريق المدرب خورخي سامباولي كثيرا في حال فوز آيسلندا على نيجيريا الجمعة في ختام الجولة الثانية لأن المنتخب الاسكندنافي سيرفع رصيده إلى 4 نقاط قبل مباراة الجولة الأخيرة ضد كرواتيا، مقابل نقطة للأرجنتين التي تواجه نيجيريا في مباراتها الأخيرة.

وشكلت المباراة ضد كرواتيا اختبارا حقيقيا لقدرة الأرجنتين على المنافسة، لكنها سقطت فيها بعدما تفوق راكيتيتش على زميله في النادي الكاتالوني ميسي الذي كان يواجه ايضا غريميه في ريال مدريد مودريتش وماتيو كوفاسيتش.