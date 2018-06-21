ويتواجد كونتي حاليا في عطلة لكنه سيبلغ بأن النادي اللندني لم يعد في حاجة إلى خدماته على الرغم من قيادته الفريق إلى إحراز كأس إنجلترا بفوزه على مانشستر يونايتد 1-0 الشهر الفائت.

في المقابل، ارتبط اسم ساري بتدريب تشلسي، حتى قبل رحيله عن نابولي الذي قاده إلى مركز الوصيف في بطولة إيطاليا للمرة 2 في المواسم 3 الأخيرة.

ويتعين على تشلسي في حال الإقدام على خطوة الإقالة دفع تعويضات لكونتي تقدر بـ 11.8 مليون يورو في حال عدم تدريبه لأي فريق العام المقبل، في حين سيحصل نابولي على تعويض أيضا كون عقد ساري معه لم ينته بعد.