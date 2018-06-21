وظهر مدافع برشلونة، في فيديو تم تداوله على المواقع يلتقط الطائر المنكوب من على العشب، إلا أنه سقط من يده، ثم قام إيسكو بالتقاطه وأطلق سراحه خارج أرضية الملعب و عاد إلى الميدان، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.

وكان المنتخب الإسباني قدحقق فوزا صعبا على خصمة الإيراني العنيد، الأربعاء، في آخر مباريات الجولة الثانية في المجموعة الثانية.

ورفع المنتخب الإسباني بهذا الفوز رصيده إلى 4 نقاط متساويا مع البرتغال، التي فازت على المغرب بهدف نظيف في وقت سابق وودعت البطولة.

وتتقاسم إسبانيا والبرتغال صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، يليهما إيران برصيد 3 نقاط ثم المغرب بلا نقاط.